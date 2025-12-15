Rione Gelso Avella Psi | Venga ripristinato il servizio di spazzamento

Il rione Gelso di Avella si oppone alla riduzione del servizio di spazzamento, sollevando preoccupazioni tra residenti e commercianti. A rappresentare questa posizione è il consigliere comunale di maggioranza Rino Avella (Psi), che sui social esprime il disagio della comunità e richiede il ripristino del servizio.

© Salernotoday.it - Rione Gelso, Avella (Psi): "Venga ripristinato il servizio di spazzamento" "Il rione Gelso si oppone alla riduzione del servizio di spazzamento". A denunciarlo è il consigliere comunale di maggioranza Rino Avella (Psi) che, sui social, si fa portavoce dei disagi per residenti e commercianti. "Non è accettabile - spiega - che in due mesi non si sia posto rimedio.

