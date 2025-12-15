Rinnovo Maignan quale sarà la prossima mossa del Milan? La situazione attuale non lascia alcun dubbio

Il futuro di Mike Maignan al Milan è al centro dell'attenzione, con il rinnovo del contratto ancora in sospeso. La società attende una risposta entro fine gennaio, mentre il portiere si conferma elemento fondamentale per la squadra, dimostrando ancora una volta il suo valore. La situazione resta in equilibrio, con i tifosi e la dirigenza in attesa di sviluppi decisivi.

Rinnovo in bilico: il Milan aspetta la risposta di Maignan entro fine gennaio. La situazione Nonostante il pareggio ottenuto contro il Sassuolo, Mike Maignan ha confermato ancora una volta di essere uno dei pilastri del Milan, risultando decisivo con diversi interventi di alto livello. Il portiere francese continua a offrire garanzie assolute tra i pali, . Calcionews24.com

