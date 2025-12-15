rinnovata la certificazione bio per le mense scolastiche del comune di nerviano mi
Le mense scolastiche del Comune di Nerviano rinnovano anche quest’anno la certificazione bio, confermando l’impegno dell’amministrazione per un’alimentazione sostenibile e di qualità per gli studenti. Un riconoscimento che sottolinea l’attenzione verso pratiche alimentari rispettose dell’ambiente e della salute dei più giovani, rafforzando l’importanza di un’educazione alimentare consapevole.
Nerviano (MI), 10 Dicembre 2025 – Anche quest’anno i refettori delle scuole del Comune di Nerviano ottengono la certificazione di mense biologiche. Questo risultato è frutto della collaborazione con Sodexo, operatore che gestisce la refezione scolastica per tutte le scuole, preparando ogni giorno. Milanotoday.it
