Ringraziamento per il reparto di otorinolaringoiatria
La famiglia Ricci, in particolare Cecilia, desidera esprimere la propria gratitudine al reparto di otorinolaringoiatria dell'ospedale San Donato di Arezzo. Un ringraziamento speciale va a tutto il personale per la competenza, l'umanità e il supporto dimostrati durante il ricovero.
