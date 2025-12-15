Ringraziamento per il reparto di otorinolaringoiatria

La famiglia Ricci, in particolare Cecilia, desidera esprimere la propria gratitudine al reparto di otorinolaringoiatria dell'ospedale San Donato di Arezzo. Un ringraziamento speciale va a tutto il personale per la competenza, l'umanità e il supporto dimostrati durante il ricovero.

