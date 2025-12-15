Rimini scontro auto-scooter | 18enne muore mentre va a scuola

Questa mattina a Sant’Arcangelo di Romagna, un incidente stradale ha provocato la morte di un’18enne. Lo scontro tra un’auto e uno scooter si è verificato intorno alle 7.30 in località Marecchiese, causando una tragedia che ha scosso la comunità locale.

© Lapresse.it - Rimini, scontro auto-scooter: 18enne muore mentre va a scuola Una ragazza di 18 anni è morta in uno scontro stradale avvenuto questa mattina intorno alle 7.30, a Sant'Arcangelo di Romagna, in località Marecchiese, in provincia di Rimini. La giovane era alla guida di uno scooter, un Honda Sh 125, quando è avvenuto lo scontro con un'automobile, guidata da una donna di 79 anni. La 18enne deceduta si stava recando a scuola in compagnia di una sua amica, coetanea, al momento ricoverata in prognosi riservata nel Bufalini di Cesena. Secondo le prime informazioni, la conducente dell'auto stava svoltando a sinistra per entrare in una traversa quando lo scooter si è scontrato contro la vettura, forse perché in fase di sorpasso.

