Rimandata a casa dall' ospedale con degli antidolorifici Anna Siena muore dopo 3 giorni | non sapeva di essere incinta Poteva essere salvata

Anna Siena, rimandata a casa dall'ospedale con antidolorifici, è deceduta dopo tre giorni senza sapere di essere incinta. La Procura di Napoli ha chiesto due anni di reclusione per il medico coinvolto, accusato di omicidio. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione delle emergenze e sulla tutela della salute delle donne.

© Leggo.it - Rimandata a casa dall'ospedale con degli antidolorifici, Anna Siena muore dopo 3 giorni: non sapeva di essere incinta. «Poteva essere salvata» La Procura di Napoli ha chiesto due anni di reclusione per il medico finito sotto processo con l'accusa di omicidio in relazione alla morte della 36enne Anna Siena sopraggiunta tre giorni.