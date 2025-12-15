Rigore David Lucumì Caressa non ci sta e polemizza | Non mi interessa questa cosa non esiste… Era rigore per un motivo!

Durante la partita tra Bologna e Juventus, è stato assegnato un rigore a favore dei bianconeri, suscitando opinioni contrastanti. In particolare, Caressa ha espresso il suo disappunto riguardo alla decisione dell’arbitro Massa, contro la quale si è scagliato, contestando la validità del penalty assegnato a David Lucumì.

Rigore David Lucumì, Caressa ha polemizzato la decisione dell’arbitro Massa relativa al contatto in Bologna Juve. Le sue parole. La vittoria della Juventus al “Renato Dall’Ara” ha portato tre punti fondamentali alla classifica bianconera, ma non ha spento le polemiche arbitrali. Nonostante lo 0-1 finale, un episodio avvenuto nel primo tempo continua a far discutere tifosi e addetti ai lavori: il contatto in area tra Jhon Lucumí e Jonathan David. Un caso da moviola che ha scatenato visioni diametralmente opposte tra i salotti televisivi di DAZN e Sky Sport. L’episodio: la spinta di Lucumí. Tutto accade nella prima frazione di gioco. Juventusnews24.com

