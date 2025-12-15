Riforma Nordio | presentato il comitato del No a Napoli

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli è stato presentato il comitato del “No” alla riforma Nordio, sollevando preoccupazioni sulla possibile modifica dell'equilibrio tra i poteri dello Stato. I sostenitori del no evidenziano come le motivazioni pubblicitarie nascondano un tentativo di riformare la magistratura e alterare i principi fondamentali della Costituzione.

riforma nordio presentato il comitato del no a napoli

© Napolitoday.it - Riforma Nordio: presentato il comitato del “No” a Napoli

"Le ragioni del no sono molto semplici. Abbiamo un forte timore che questa riforma, dietro agli spot pubblicitari, nasconda molto di più: il tentativo forte di modificare l'equilibrio tra i poteri dello Stato, che sono scritti oggi nella nostra carta costituzionale, per ricondurre la magistratura. Napolitoday.it

Riforma giustizia, Nordio: Pronti a confronto con Anm

Video Riforma giustizia, Nordio: Pronti a confronto con Anm

riforma nordio presentato comitatoComitato per il «No»: «Riforma Nordio mina l’indipendenza dei giudici» - Magistrati e giuristi contro il progetto Nordio in vista del referendum: «Non accelera i processi e apre al controllo politico della magistratura, a rischio i diritti dei più deboli» ... giornaledibrescia.it

Ex presidente tribunale Napoli, 'Riforma Nordio non risolve i problemi' - E d'altronde lo ha detto lo stesso ministro Nordio che non è quello l'obiettivo". ansa.it