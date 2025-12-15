Riforma giustizia la presentazione del Comitato referendario per il No di associazioni e società civile
A Palermo si costituisce il Comitato referendario per il “No” alla riforma della giustizia, promosso da associazioni e società civile. L’assemblea costituente si terrà martedì 16 dicembre alle ore 17 presso l’Istituto Pedro Arrupe, segnando l’inizio di un’iniziativa di mobilitazione contro le modifiche proposte alla legge sulla giustizia.
A Palermo nasce il comitato per il “No” di associazioni e società civile. L’assemblea costituente del Comitato referendario palermitano per il No al referendum sulla riforma della giustizia si svolgerà domani, martedì 16 dicembre, alle ore 17, presso l’Istituto Pedro Arrupe, via Franz Lehar 6.Del. Palermotoday.it
Riforma Giustizia, i magistrati dell'ANM fanno quadrato: nasce il Comitato per il No al referendum
Riforma giustizia, nasce il Comitato per il No di associazioni e società civile. Domani la presentazione al centro Arrupe - Palermo 15 dicembre 2025 – A Palermo nasce il comitato per il No di associazioni e società civile. blogsicilia.it
Comitato per il «No»: «Riforma Nordio mina l’indipendenza dei giudici» - Magistrati e giuristi contro il progetto Nordio in vista del referendum: «Non accelera i processi e apre al controllo politico della magistratura, a rischio i diritti dei più deboli» ... giornaledibrescia.it
Elly Schlein: "Il primo obiettivo e' il No alla riforma sulla magistratura, non e' una riforma della giustizia, non incide sui tempi lunghi dei processi, non sul sovraffollamento carcerario: lo dico oggi che e' il giubileo dei detenuti. Non e' nemmeno una separazione d - facebook.com facebook
"La riforma della giustizia non appartiene a una parte politica, ma è una riforma di civiltà che va esattamente nel solco della Costituzione.” Giorgio Mulè x.com