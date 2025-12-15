Riforma giustizia la presentazione del Comitato referendario per il No di associazioni e società civile

A Palermo si costituisce il Comitato referendario per il “No” alla riforma della giustizia, promosso da associazioni e società civile. L’assemblea costituente si terrà martedì 16 dicembre alle ore 17 presso l’Istituto Pedro Arrupe, segnando l’inizio di un’iniziativa di mobilitazione contro le modifiche proposte alla legge sulla giustizia.

