Riflessi d’arte collettiva del Cenacolo degli Artisti Aretini
Dal 20 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, il Circolo Artistico di Corso Italia 108 ad Arezzo ospita “Riflessi d’arte”, una collettiva promossa dal Cenacolo degli Artisti Aretini. L’evento celebra i primi 25 anni di attività dell’associazione, offrendo un’occasione per scoprire le opere di artisti locali e riflettere sull’evoluzione dell’arte nella comunità.
Dal 20 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 il Circolo Artistico di Corso Italia 108, ad Arezzo, ospita che celebra i primi 25 anni di attività dell’associazione di promozione sociale.Sabato 20 dicembre, alle ore 17, l’inaugurazione. Arezzonotizie.it
Arezzo, ospita “Riflessi d’arte”, collettiva del Cenacolo degli Artisti Aretini - Arezzo, 15 dicembre 2025 – Dal 20 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 il Circolo Artistico di Corso Italia 108, ad Arezzo, ospita “Riflessi d’arte”, collettiva del Cenacolo degli Artisti Aretini che ... msn.com
Le mostre da non perdere in Emilia Visit Emilia ne ha selezionate alcune da vivere proprio adesso… e tra queste c’è anche Jeff Koons – Balloons & Wonders a Fiorenzuola d’Arda! Un viaggio emozionante tra riflessi, arte pop e opere iconiche che cambi - facebook.com facebook