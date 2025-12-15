Riflessi d’arte collettiva del Cenacolo degli Artisti Aretini

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 20 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, il Circolo Artistico di Corso Italia 108 ad Arezzo ospita “Riflessi d’arte”, una collettiva promossa dal Cenacolo degli Artisti Aretini. L’evento celebra i primi 25 anni di attività dell’associazione, offrendo un’occasione per scoprire le opere di artisti locali e riflettere sull’evoluzione dell’arte nella comunità.

riflessi d8217arte collettiva del cenacolo degli artisti aretini

© Arezzonotizie.it - “Riflessi d’arte”, collettiva del Cenacolo degli Artisti Aretini

Dal 20 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 il Circolo Artistico di Corso Italia 108, ad Arezzo, ospita che celebra i primi 25 anni di attività dell’associazione di promozione sociale.Sabato 20 dicembre, alle ore 17, l’inaugurazione. Arezzonotizie.it

riflessi d8217arte collettiva cenacoloArezzo, ospita “Riflessi d’arte”, collettiva del Cenacolo degli Artisti Aretini - Arezzo, 15 dicembre 2025 – Dal 20 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 il Circolo Artistico di Corso Italia 108, ad Arezzo, ospita “Riflessi d’arte”, collettiva del Cenacolo degli Artisti Aretini che ... msn.com