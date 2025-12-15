Riduzione dei rifiuti in provincia di Forlì-Cesena approvati da Atersir nove progetti per 450mila euro

In provincia di Forlì-Cesena, Atersir ha approvato nove progetti per un totale di 450.000 euro, mirati alla riduzione dei rifiuti, alla prevenzione e al riuso. Questi interventi fanno parte delle iniziative finanziate dall’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per promuovere pratiche sostenibili e migliorare la gestione dei rifiuti nel territorio.

L’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir) ha approvato le graduatorie definitive dei progetti destinatari dei contributi relativi alle tre linee di finanziamento dedicate alla prevenzione e riduzione dei rifiuti, ai centri comunali del riuso e agli. Forlitoday.it