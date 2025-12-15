Ridurre gli sprechi e riciclare Un Eco-parco per giocare liberi

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli studenti della scuola elementare “Santa Caterina de’ Ricci” di Prato hanno scritto una lettera al futuro sindaco, proponendo un Eco-parco dedicato al gioco libero. Un progetto che mira a promuovere la riduzione degli sprechi e il riciclo, sensibilizzando le giovani generazioni sull’importanza di un ambiente più sostenibile e vivibile per tutti.

ridurre gli sprechi e riciclare un eco parco per giocare liberi

© Lanazione.it - "Ridurre gli sprechi e riciclare". Un Eco-parco per giocare liberi

Gli studenti della quarta della scuola elementare “Santa Caterina de’ Ricci“ di Prato hanno scritto una lettera al prossimo sindaco per la “Prato del futuro“. "Ciao Sindaco e ciao Signori del Comune, Siamo i bambini della classe IV della scuola Santa Caterina de’ Ricci. Abbiamo pensato tanto a come vorremmo che fosse la nostra città, Prato, quando saremo grandi. La cosa più importante di tutte è l’ aria pulita e un po’ di silenzio, perché a volte c’è troppo rumore e fumo. Abbiamo imparato le 3 R: Dobbiamo imparare a RIDURRE gli sprechi, come l’acqua e la plastica che usiamo in classe. Se usiamo meno cose, c’è meno spazzatura! Poi, vorremmo tanto degli spazi per noi. Lanazione.it

Ricicli alternativi

Video Ricicli alternativi

La sfida della sostenibilità. Eco.Ser.: "Smaltiamo i rifiuti riducendo gli sprechi e creando nuove risorse" - Il ciclo dei rifiuti è una delle sfide più importanti oggi, per la tutela dell’ambiente. quotidiano.net