Ridurre gli sprechi e riciclare Un Eco-parco per giocare liberi
Gli studenti della scuola elementare “Santa Caterina de’ Ricci” di Prato hanno scritto una lettera al futuro sindaco, proponendo un Eco-parco dedicato al gioco libero. Un progetto che mira a promuovere la riduzione degli sprechi e il riciclo, sensibilizzando le giovani generazioni sull’importanza di un ambiente più sostenibile e vivibile per tutti.
Gli studenti della quarta della scuola elementare “Santa Caterina de’ Ricci“ di Prato hanno scritto una lettera al prossimo sindaco per la “Prato del futuro“. "Ciao Sindaco e ciao Signori del Comune, Siamo i bambini della classe IV della scuola Santa Caterina de’ Ricci. Abbiamo pensato tanto a come vorremmo che fosse la nostra città, Prato, quando saremo grandi. La cosa più importante di tutte è l’ aria pulita e un po’ di silenzio, perché a volte c’è troppo rumore e fumo. Abbiamo imparato le 3 R: Dobbiamo imparare a RIDURRE gli sprechi, come l’acqua e la plastica che usiamo in classe. Se usiamo meno cose, c’è meno spazzatura! Poi, vorremmo tanto degli spazi per noi. Lanazione.it
Ricicli alternativi
