Ridurre e prevenire rifiuti | 80mila euro a 4 comuni piacentini 540mila a quelli della montagna

Atersir ha approvato le graduatorie definitive dei progetti finanziati per la prevenzione e riduzione dei rifiuti nei comuni piacentini. Quattro comuni riceveranno complessivamente 80 mila euro, mentre i comuni della montagna beneficeranno di un contributo totale di 540 mila euro. Gli interventi riguardano centri comunali del riuso e iniziative specifiche per le aree montane.

Prevenzione e riduzione rifiuti, centri comunali del riuso e interventi per la montagna, approvate da Atersir le graduatorie definitive dei progetti destinatari dei contributi relativi alle tre linee di finanziamento. Complessivamente l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi. In provincia di Piacenza per il bando relativo alla linea prevenzione sono state approvate quattro richieste di contributo

