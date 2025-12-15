Ridurre e prevenire rifiuti | 80mila euro a 4 comuni piacentini 540mila a quelli della montagna

Atersir ha approvato le graduatorie definitive dei progetti finanziati per la prevenzione e riduzione dei rifiuti nei comuni piacentini. Quattro comuni riceveranno complessivamente 80 mila euro, mentre i comuni della montagna beneficeranno di un contributo totale di 540 mila euro. Gli interventi riguardano centri comunali del riuso e iniziative specifiche per le aree montane.

