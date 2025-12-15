Richard Linklater sostiene l' accordo Netflix WB | Ted Sarandos è un brav' uomo Mi fido di lui

Richard Linklater si esprime favorevolmente sull'accordo tra Netflix e Warner Bros., lodando il CEO Ted Sarandos come un uomo di fiducia e appassionato di cinema. Il regista, noto per la sua influenza nella Nouvelle Vague, apre così una finestra sul suo sostegno alle recenti collaborazioni tra le major dell'intrattenimento e il colosso dello streaming.

Il regista di Nouvelle Vague sostiene apertamente l'accordo tra Netflix e Warner Bros. definendo il CEO Ted Sarandos 'un brav'uomo che ama il cinema'. Richard Linklater avrebbe cambiato idea su Netflix, demonizzata in passato per i danni fatti al cinema in sala e poi rivalutata tanto da accettare una fruttuosa collaborazione col lo streamer. Le critiche di qualche anno fa di Linklater nei confronti di Netflix sono legate alla distribuzione e la visibilità dell'acclamato Apollo 10 e mezzo, gioiellino realizzato in rotoscope uscito nel 2022 che, secondo il regista, "non è stato diffuso quanto avrebbe potuto esserlo con una distribuzione più tradizionale". Movieplayer.it

