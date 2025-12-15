Riccardo Cocciante in concerto in Piazza San Marco

Il 25 giugno 2026, Venezia ospiterà un evento straordinario: il concerto di Riccardo Cocciante in Piazza San Marco. L'iconico spazio della città si trasformerà in un teatro a cielo aperto, offrendo un'occasione unica per ascoltare dal vivo uno dei più grandi cantautori italiani. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e della magia veneziana.

a Venezia: l'appuntamento è per giovedì 25 giugno 2026, quando il cuore della città storica si trasformerà in un grande teatro a cielo aperto.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayLa data veneziana rientra nel tour. Veneziatoday.it

