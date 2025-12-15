Riccardo Cocciante in concerto all' Este Music Festival
Il 20 luglio, il Castello Carrarese di Este ospiterà Riccardo Cocciante in concerto, un evento imperdibile per gli appassionati di musica italiana. L'artista si esibirà nell'ambito dell'Este Music Festival, regalando al pubblico un'esperienza unica con le sue melodie e le sue canzoni più iconiche.
Este Music Festival si prepara ad ospitare un grande protagonista della musica italiana. Riccardo Cocciante sarà al Castello Carrarese il 20 luglio (ore 21.30) per la terza edizione del festival firmato da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Este e con il patrocinio della Provincia. Padovaoggi.it
Riccardo Cocciante ... Live Concert 2009 ... Arena di Verona
