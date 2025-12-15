Riccardo Cocciante in concerto all' Este Music Festival

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 20 luglio, il Castello Carrarese di Este ospiterà Riccardo Cocciante in concerto, un evento imperdibile per gli appassionati di musica italiana. L'artista si esibirà nell'ambito dell'Este Music Festival, regalando al pubblico un'esperienza unica con le sue melodie e le sue canzoni più iconiche.

riccardo cocciante in concerto all este music festival

© Padovaoggi.it - Riccardo Cocciante in concerto all'Este Music Festival

Este Music Festival si prepara ad ospitare un grande protagonista della musica italiana. Riccardo Cocciante sarà al Castello Carrarese il 20 luglio (ore 21.30) per la terza edizione del festival firmato da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Este e con il patrocinio della Provincia. Padovaoggi.it

Riccardo Cocciante ... Live Concert 2009 ... Arena di Verona

Video Riccardo Cocciante ... Live Concert 2009 ... Arena di Verona

riccardo cocciante concerto esteRiccardo Cocciante in concerto all'Este Music Festival - Ricco il cartellone estivo di Este Music Festival, organizzato da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Este e con il patrocinio della Provincia di Padova, che per il 2026 ha già ... padovaoggi.it

Riccardo Cocciante a Venezia per un concerto indimenticabile in Piazza San Marco - Riccardo Cocciante a Venezia per un concerto indimenticabile in Piazza San Marco: biglietti in vendita da oggi ... lavocedivenezia.it