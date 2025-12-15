Rete Antimafie Borsellino | Fra i giovani ritrovo la speranza

Durante il tradizionale saluto pre-natalizio della Rete Antimafie Martesana, Salvatore Borsellino ha incontrato un pubblico numeroso, esprimendo la sua fiducia nei giovani come futura speranza nella lotta contro la mafia. L’evento ha rafforzato il legame tra la comunità e la missione antimafie, sottolineando l’importanza di coinvolgere le nuove generazioni nella tutela della legalità.

© Ilgiorno.it - Rete Antimafie, Borsellino: "Fra i giovani ritrovo la speranza" Bagno di folla al tradizionale saluto pre natalizio della Rete Antimafie Martesana, l’ospite speciale è Salvatore Borsellino. In questi mesi è stato protagonista di incontri su incontri negli istituti scolastici della zona, altri sono già fissati per i primi mesi del nuovo anno, "ringrazio la Rete per avermi accompagnato in così tante scuole. Solo nel dialogo con i giovani ritrovo la speranza che più non ho". Un pubblico numerosissimo, assiepato nella sala riunioni della cooperativa La Speranza di Cassina de’ Pecchi, ha voluto omaggiare, il fratello del giudice assassinato. "È una grande emozione averlo qui con noi oggi - così Giovanna Brunitto, presidente della Rete -. Ilgiorno.it L'antimafia e i giovani con Salvatore Borsellino ed Emiliano Morrone Indagine DDA: sequestrati cocaina, hashish e contanti, scoperta rete di spaccio e sfruttamento della prostituzione locale. - facebook.com facebook