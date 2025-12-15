restaurare il cielo e la terra incontro a reggello con giammarco piacenti

Il 16 dicembre 2025, alla Pieve di Cascia di Reggello, si terrà un evento organizzato dalla Fondazione Giovanni Paolo II, intitolato “Restaurare il Cielo e la Terra”. L'incontro, che si svolgerà alle ore 21, vedrà la partecipazione di Giammarco Piacenti e sarà un momento di riflessione e dialogo su temi spirituali e culturali.

Firenze, 15 dicembre 2025 – Il 16 dicembre, con inizio alle ore 21, si terrà un'iniziativa alla Pieve di Cascia di Reggello (Firenze), organizzata dalla Fondazione Giovanni Paolo II. L'incontro pubblico ha il titolo 'Restaurare il Cielo e la Terra' e ha il patrocinio del Comune di Reggello. Tra i protagonisti ci saranno Giammarco Piacenti, restauratore di fama internazionale e presidente della Piacenti. Piacenti Racconterà l’imponente lavoro di restauro della Basilica della Natività di Betlemme a lui affidato svolto pochi anni fa e presenterà in anteprima la prossima sfida: il restauro della Grotta della Natività, luogo simbolo per milioni di fedeli nel mondo. Lanazione.it

