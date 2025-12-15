Scopri cosa succederà nella puntata del 15 dicembre 2025 di La Promessa, la soap spagnola trasmessa in streaming su Video Mediaset. In questa nuova puntata, Fernandez prende una decisione drastica, portando avanti sviluppi sorprendenti nella trama. Segui gli aggiornamenti e le anticipazioni sull'appuntamento di oggi.

© Superguidatv.it - Replica La Promessa in streaming puntata 15 dicembre 2025 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 15 dicembre 2025 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Fernández prende una decisione drastica. Angela e Curro si rivedono dopo la dichiarazione d’amore del ragazzo, ma stavolta è Angela ad avere molto da dire. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Rete 4 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui. Superguidatv.it

LA PROMESSA ANTICIPAZIONI: Cruz mette in atto la trappola contro Jana!

Replica La Promessa in streaming puntata 14 dicembre 2025 | Video Mediaset0 - Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio trasmesso da Rete 4 in streaming ... superguidatv.it