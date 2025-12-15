© Lopinionista.it - Reinventarsi per restare in gioco: “Numero Undici. I giocatori non smettono mai di giocare” di Barbara Fontanesi.

“Numero Undici. I giocatori non smettono mai di giocare” di Barbara Fontanesi è molto più di un memoir sportivo: è un’intensa dichiarazione d’amore per lo sport come attivatore identitario. Nel suo primo libro, l’autrice ripercorre la propria esperienza nel mondo della pallavolo con una sincerità disarmante, e con la capacità di trasformare ogni episodio personale in una riflessione universale. Il risultato è un racconto avvincente ed energico, che porta il lettore nel cuore pulsante di ciò che significa davvero mettersi in gioco. L’opera si apre su una carriera iniziata prestissimo, tra i campi della provincia emiliana e la palestra della squadra locale, dove una ragazzina determinata impara prima di tutto a resistere: alla fatica, ai giudizi, alla paura di non essere abbastanza. Lopinionista.it

Mettersi sul mercato come Coach

