Reinserimento in GaE non è possibile per chi ha rinunciato al ruolo e vorrebbe seconda chance

Dal 8 gennaio 2026 sarà possibile presentare domanda di rinnovo delle GaE, Graduatorie ad Esaurimento. Tuttavia, il reinserimento in queste graduatorie non è consentito a chi ha rinunciato al ruolo in passato e desidera una seconda opportunità. La finestra temporale si chiuderà il 22 gennaio alle 23.59.

Dal prossimo 8 gennaio 2026 ore 12.00 al 22 gennaio ore 23.59 sarà possibile presentare domanda per il rinnovo delle GaE Graduatorie ad esaurimento di cui al articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n. 296.