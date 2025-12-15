Reiner polizia | no familiari sospettati

9.50 Molti familiari di Bob Reiner "sono e saranno interrogati", ma "nessuno è stato arrestato; nessuno è stato interrogato come sospettato". Lo ha detto il vice capo della polizia di Los Angeles citato dal Los Angelese Times. Nella villa di famiglia a Brentwood sono stati trovati morti,apparentemente uccisi a coltellate, il regista Bob Reiner e la moglie Michele Singer. Lui ha firmato film cult come Harry ti presento Sally, Codice d'onore, Misery non deve morire, Stand by me-Ricordo di un'estate, La storia fantastica. Servizitelevideo.rai.it

Police to Interview Family After Two Bodies Found at Actor-Director Rob Reiner’s Los Angeles Home

Polizia, 'nessun familiare sospettato per l'uccisione di Rob Reiner' - Il vice capo della polizia di Los Angeles, Alan Hamilton, ha affermato in una conferenza stampa che "molti familiari sono e saranno interrogati ma che "nessuno è stato arrestato; nessuno è stato inter ... ansa.it