Regione Sblocca fondi per centro autismo Fico | Delega alla sanità la terrò io
La Regione ha annunciato lo sblocco di fondi destinati a un centro per l'autismo, con Fico che si impegna a mantenere il controllo sulla delega alla sanità. La prima conferenza stampa da presidente ha anche segnato l'inizio delle trattative per la composizione della futura giunta.
La prima conferenza stampa da presidente è stata anche l’occasione per parlare delle trattative per la giunta. L'articolo Teleclubitalia. Teleclubitalia.it
Regione Sblocca fondi per centro autismo, Fico: Delega alla sanità la terrò io
Fico sblocca fondi per completare Centro per l'Autismo - Il Centro per l'Autismo di Avellino potrebbe entrare concretamente in esercizio a partire dai primi mesi del prossimo anno. ansa.it
Centro per l’autismo di Avellino, sbloccati i fondi: l’annuncio del presidente Fico - Dalla Sala De Sanctis di Palazzo Santa Lucia, il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha annunciato lo sblocco della convenzione per la gestione del Centro per l’autismo di Avellino, mettend ... irpinianews.it
Il consigliere del Pd ha presentato un ordine del giorno al bilancio di previsione chiedendo alla Regione di sbloccare i 200mila euro già stanziati durante l’assestamento di luglio e ancora non erogati LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2025/12/astuti-regio - facebook.com facebook