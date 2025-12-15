Regione Sblocca fondi per centro autismo Fico | Delega alla sanità la terrò io

La Regione ha annunciato lo sblocco di fondi destinati a un centro per l'autismo, con Fico che si impegna a mantenere il controllo sulla delega alla sanità. La prima conferenza stampa da presidente ha anche segnato l'inizio delle trattative per la composizione della futura giunta.

