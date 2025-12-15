Regione Fico | La Giunta prima di Natale? Vediamo No comment su Bonabitacola

Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha dichiarato di non essere ancora in grado di confermare la nomina della nuova giunta prima di Natale. Durante la sua prima conferenza stampa a Palazzo Santa Lucia, Fico ha evitato commenti su eventuali nomine e sulla situazione politica in corso.

