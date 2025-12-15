Con il Natale alle porte, gli italiani si preparano a vivere le festività con entusiasmo, ma anche con attenzione alle spese. Tra regali, menu e addobbi, la domanda che si pongono è quanto influiranno queste celebrazioni sul bilancio familiare, mentre mancano appena due settimane al Natale.

© Quotidiano.net - Regali, menu, addobbi per le feste Quanto spenderanno gli italiani?

Mancano due settimane a Natale e gli italiani già cominciano a fare i conti con quanto peseranno le feste sul portafoglio. Tra regali, pranzi, cenoni, addobbi e qualche eventuale viaggio, il Natale 2025 si preannuncia impegnativo, soprattutto alla luce dell’aumento dei prezzi che negli ultimi anni ha interessato tutti i comparti. Secondo il rapporto congiunto Facile.it – Consumerismo No Profit, il budget complessivo degli italiani per le festività registra un calo significativo rispetto all’anno scorso: si parla di circa 8,7 miliardi di euro destinati ai regali, con una media di 204 euro a persona, circa il 20% in meno rispetto al 2024. Quotidiano.net

Idee regalo sotto i 30€ ???

Regali, menu, addobbi per le feste Quanto spenderanno gli italiani? - Si parla di 8,7 miliardi di euro destinati ai regali, con una media di 204 euro a persona, circa il 20% in meno ... quotidiano.net