Regali di Natale | le idee per chi ama l’equitazione

Dalla sella di Hermès alla nuova borsa Ryder di Stella McCartney, il mondo dei cavalieri è da sempre fonte d’ispirazione per lo stile più aristocratico.  Del resto, lo dicono i dati, il bel paese può vantare un solido terzo posto per atleti registrati FEI-Federazione Equestre Internazionale per le competizioni internazionali, con oltre 127mila professionisti. Qui una selezione di oggetti must-have per rendere il dressage ancora più chic. Burberry Gli orecchini a cerchio in argento sterling con placcatura in oro riprendono la forma di un cavallo, ispirato all’Equestrian Knight Design. Cucinelli Chelsea Boot in pelle Classic con punta lievemente squadrata e un tacco 5cm ricoperto in monile Nickel-free Cos Stivali al ginocchio in pelle di produzione responsabile, che si ammorbidisce naturalmente nel tempo, punta a mandorla e un tacco ampio. Panorama.it

