regali che donano stile e prestazioniregali che donano stile e prestazioni

Scopri la nuova linea ORA Primo, EXT, che unisce stile e prestazioni innovative. Basata sul comfort futuristico del modello originale, questa novità si distingue per il sabot all’avanguardia, offrendo un mix perfetto di design moderno e funzionalità avanzate, ideale come regalo di tendenza e pratico.

Ultima novità della linea ORA Primo, EXT parte dal comfort futuristico del modello originale e lo declina in un sabot all'avanguardia. La tomaia integrale in camoscio ne eleva aspetto e texture, mentre la chiusura con fibbia a G mantiene in posizione il resistente tessuto catarifrangente, per una calzata stabile e una visibilità superiore. Il piede è accolto dalla rinomata morbidezza dell'intersuola, per il massimo comfort nei momenti di riposo. La Gel-Nimbus 26 è pensata per offrire massima ammortizzazione durante le corse di tutti i giorni. L'intersuola FF BLAST+ ECO assicura un impatto morbido e reattivo, mentre il sistema PureGEL integrato garantisce fluidità nella transizione.

Guida ai regali Gli orecchini pendenti in Argento 925, impreziositi da luminosi cristalli bianchi e maxi zirconi color giallo oro, donano luce e movimento a ogni look. In abbinamento, l’anello in Argento 925 sfoggia una pietra centrale giallo brillante cont - facebook.com facebook