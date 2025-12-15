Quest'anno, il regalo di tendenza unisce stile e tecnologia: gli occhiali smart e chic sono il dono perfetto per chi non si ferma mai. Eleganti e funzionali, rappresentano un mix innovativo tra moda e innovazione, ideali per sorprendere e accompagnare le giornate più dinamiche.

© Quotidiano.net - Regala il futuro: occhiali smart e chic pensati per chi non si ferma mai

Dimenticate i soliti calzini o il profumo: questo Natale uno dei regali più richiesti (e alla moda) è una montatura smart. Gli occhiali Ray-Ban Meta sono smart glasses che uniscono l'ottica Ray-Ban con le funzionalità di un computer e l'intelligenza artificiale di Meta. Il modello Gen 2 ha una batteria capace di garantire fino a 8 ore di uso continuativo, con ricarica rapida al 50% in 20 minuti e un case che offre 48 ore aggiuntive. La nuova fotocamera ultra-grandangolare da 12 MP registra video in 3K Ultra HD fino a 60 fps, con modalità hyperlapse e slow motion. Con funzioni di AI si gestiscono foto, comandi vocali, informazioni e traduzioni in tempo reale, pure offline. Quotidiano.net

Las Gafas Inteligentes Que Lo Hacen Todo: Descubre Las Ray-Ban Meta Wayfarer ????

Regala il futuro: occhiali smart e chic pensati per chi non si ferma mai - Accessori / Un dono super tech e alla moda, ma allo stesso tempo cool e fuori dal comune che lascerà a bocca aperta chi lo ricevere ... quotidiano.net