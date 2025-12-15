Reddito di cittadinanza illegittimo? Assolto panettiere di Porto Empedocle

Un panettiere di Porto Empedocle è stato assolto dall'accusa di aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza tra il 2020 e il 2021. Il giudice Vincenzo Ricotta ha stabilito che “il fatto non sussiste”, mettendo fine a un procedimento legale legato a presunte irregolarità nell'erogazione del beneficio.

