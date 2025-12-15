© Tivvusia.com - Red Carpet – Vip al Tappeto: al via la seconda stagione su Prime Video

Prime Video torna con la seconda stagione di Red Carpet – Vip al Tappeto, lo show che unisce spettacolo, divertimento e gare ad alta tensione. Alla conduzione ci sarà nuovamente Alessia Marcuzzi, accompagnata dal commento ironico e pungente della Gialappa’s Band. La nuova edizione sarà disponibile in streaming a partire dal 23 gennaio. Celebrità pronte a sfidarsi sul tappeto rosso. Cinque donne del mondo dello spettacolo si metteranno in gioco in questa seconda stagione. Tra di loro spiccano l’ex velina Federica Nargi, le veterane dello spettacolo Alba Parietti e Pamela Prati, l’influencer Giulia Salemi e la celebre Flavia Vento, soprannominata la “regina dei ritiri”. Tivvusia.com

