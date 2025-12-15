Red Carpet 2 il cast | Alessia Marcuzzi è la nuova regina di Prime Video

È stato svelato il cast ufficiale di Red Carpet 2, il nuovo programma di Prime Video che, con un tocco di follia e sfide divertenti, tornerà nel 2026. Tra i protagonisti spicca Alessia Marcuzzi, che si prepara a conquistare il pubblico con il suo carisma in questa insolita produzione.

Con un trailer è stato annunciato il cast ufficiale di Red Carpet 2. L’insolito programma, che tenta vagamente di avvicinarsi alle follie di Takeshi’s Castle, tornerà in onda nel 2026. Un titolo che conferma la bontà del nuovo percorso di Alessia Marcuzzi, che ha colmato il vuoto lasciato da Fedez in casa Prime. Red Carpet 2, il cast. Il tappeto rosso attende nuovamente gli iscritti di Prime. Nella nuova edizione i concorrenti si sfideranno in un parco acquatico. Il trailer getta luce sul clima caotico dominante, come nella prima stagione. Il fatto che l’acqua la faccia da padrona, però, rende il tutto ancora più demenziale. Dilei.it

