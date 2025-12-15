Recensione Amara Gigi D’Alessio – Nuje

Nuje Nuje di Gigi D’Alessio è un album che conferma lo stile riconoscibile dell’artista, con melodie semplici e intense. Un lavoro che non cerca di essere innovativo, ma si concentra sull’autenticità delle emozioni e sulla tradizione della musica popolare italiana, offrendo un’esperienza diretta e coinvolgente.

© Dailyshowmagazine.com - Recensione Amara Gigi D’Alessio – Nuje Nuje è un disco che non chiede il permesso e non prova nemmeno a sembrare giovane. Gigi D’Alessio fa quello che sa fare da sempre: canzoni d’amore popolari, melodie dirette, parole che puntano dritte allo stomaco prima ancora che alla testa. Il problema — se vogliamo chiamarlo così — è che Nuje non sorprende mai. Ogni brano sembra arrivare esattamente dove ti aspetti, senza deviazioni, senza rischi, senza quella crepa che potrebbe renderlo davvero necessario anche per chi non è già dentro al suo mondo. La voce regge ancora tutto il peso del disco, e quando si appoggia al dialetto napoletano l’autenticità si sente tutta. Dailyshowmagazine.com Buongiorno. eccomi con un'altra recensione. Questa volta si tratta de "Il lungo addio" di Raymond Chandler, l'ultimo libro con protagonista l'investigatore privato Philip Marlowe. è un poliziesco del genere giallo hard-boiled completamente diverso da quelli letti - facebook.com facebook