Recensione Amara Gigi D’Alessio – Nuje

Nuje è un disco che non chiede il permesso e non prova nemmeno a sembrare giovane. Gigi D’Alessio fa quello che sa fare da sempre: canzoni d’amore popolari, melodie dirette, parole che puntano dritte allo stomaco prima ancora che alla testa. Il problema — se vogliamo chiamarlo così — è che Nuje non sorprende mai. Ogni brano sembra arrivare esattamente dove ti aspetti, senza deviazioni, senza rischi, senza quella crepa che potrebbe renderlo davvero necessario anche per chi non è già dentro al suo mondo. La voce regge ancora tutto il peso del disco, e quando si appoggia al dialetto napoletano l’autenticità si sente tutta. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

