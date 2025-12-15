reale conquista napoli con i suoi ritratti iconici e la sua streetart

Reale si afferma a Napoli attraverso una mostra che unisce ritratti iconici e streetart, creando un percorso visivo coinvolgente. L'artista cattura volti noti e temi attuali, mescolando arte urbana e profondità espressiva, stimolando l'interazione con il pubblico e offrendo uno sguardo originale sulla realtà contemporanea.

. Un percorso visivo che mette in luce personaggi famosi e riflette sulla realtà contemporanea, tra arte urbana, profondità espressiva e interazione con il pubblico. La città di Napoli si prepara a ospitare l’attesa esposizione di Taddeo Del Gaudio, conosciuto artisticamente come Reale, lo street artist partenopeo che ha affascinato i cittadini con il suo grande murales dedicato a Geolier a Secondigliano. L’evento, curato con attenzione dal critico d’arte Pasquale Lettieri, aprirà le porte al pubblico il 16 dicembre alle 17.00 presso il Clubino di Napoli, in via Luca Giordano 73, presieduto da Piera Salerno. Bollicinevip.com

