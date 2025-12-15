Real Madrid vittoria che calma l’aria ma non spegne i dubbi

Il Real Madrid conquista una vittoria importante per rialzare il morale dopo un periodo difficile. La squadra dimostra carattere e determinazione, ma i dubbi rimangono. La prestazione, pur positiva, non elimina completamente le incertezze che circondano il club, lasciando spazio a nuove riflessioni sul percorso futuro dei Blancos.

© Serieagoal.it - Real Madrid, vittoria che calma l’aria ma non spegne i dubbi Il Real Madrid torna a vincere, rialza la testa dopo giorni complicati e mette fine a una mini-striscia negativa. Ma parlare di guarigione sarebbe prematuro. Il 2-1 sul campo dell’Alavés, nella 16ª giornata de LaLiga, permette ai Blancos di ritrovare ossigeno dopo le sconfitte contro Celta Vigo e Manchester United, senza però cancellare le ombre che continuano ad accompagnare il lavoro di Xabi Alonso. Il successo consente al Real di accorciare le distanze dal vertice e di riportarsi a quattro punti dal Barcellona, ma la sensazione è che la squadra viva ancora di fiammate più che di certezze. Una vittoria importante per il morale, non sufficiente per mettere a tacere un dibattito che resta aperto. Serieagoal.it Calma, provocazioni e voglia di vittoria: il Clásico è già vivo?? #ElClasico #RealMadrid #Barcelona Il Celta Vigo sorprende il Real Madrid con una vittoria esterna per 2-0 - Il Celta Vigo trionfa al Bernabeu, infliggendo una sconfitta al Real Madrid grazie a due gol di Williot Swedberg. notizie.it

