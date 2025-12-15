Rc auto e diesel Codacons | Stangata da gennaio ancora aumenti

A partire da gennaio 2026, gli automobilisti italiani si troveranno ad affrontare importanti cambiamenti, tra aumenti delle tariffe e nuove normative. Il Codacons segnala una possibile stangata sulle polizze RC auto e sul carburante diesel, preludio a un anno di sfide e adattamenti per chi utilizza l'auto quotidianamente.

(Adnkronos) – Il 2026 si aprirà con alcune importanti novità per milioni di automobilisti italiani, alcune positive, altre molto negative. Lo ricorda il Codacons, che calcola l'impatto delle nuove misure sulle tasche delle famiglie. La buona notizia riguarda le multe stradali. Il decreto Milleproroghe varato giovedì scorso dal governo ha infatti bloccato l'aggiornamento degli importi per .

