Rc auto e diesel Codacons | da gennaio ancora aumenti

A partire da gennaio 2026, gli automobilisti si preparano ad affrontare nuovi aumenti nelle tariffe dell'rc auto e del diesel. Il Codacons ha analizzato le conseguenze delle recenti misure, evidenziando come queste modifiche influenzeranno i costi delle polizze e del carburante, in un contesto di cambiamenti che coinvolgono milioni di conducenti in Italia.

Il 2026 si aprirà con alcune importanti novità per milioni di automobilisti. Il Codacons calcola l'impatto delle nuove misure. Imolaoggi.it

rc auto diesel codaconsRc auto e diesel, Codacons: "Stangata da gennaio, ancora aumenti" - Il 2026 si aprirà con alcune importanti novità per milioni di automobilisti italiani, alcune positive, altre molto negative. msn.com

Auto, il 2026 si apre con una stangata: dall'assicurazione al diesel, tutti gli aumenti a partire da gennaio - Il riallineamento delle accise sui carburanti andrà a pesare su chi ha un veicolo a gasolio, mentre l'aumento delle polizze riguarda tutti. today.it