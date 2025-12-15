Rassegna Organistica Internazionale Santa Maria del Passo 2025 | concerto Erik Satie 100
Venerdì 19 dicembre, nella Chiesa di Santa Maria Veterana di Triggiano, si svolge il concerto «Erik Satie 100», parte della XVI edizione della Rassegna Organistica Internazionale “Santa Maria del Passo” 2025. Un evento dedicato al centenario dalla scomparsa del compositore francese, che propone un omaggio musicale di alto livello.
Venerdì 19 dicembre, alle ore 20, nella Chiesa di Santa Maria Veterana di Triggiano, la XVI edizione della Rassegna Organistica Internazionale di Santa Maria del Passo ospita il concerto «Erik Satie 100», un raffinato omaggio al compositore francese nell’anno del centenario dalla sua scomparsa. Baritoday.it
RASSEGNA ORGANISTICA: 2 NUOVI CONCERTI 11 E 12
Torna “I Suoni della Devozione”, la rassegna di musicale internazionale nelle chiese storiche di Brindisi - II suoni delle Devozione giunta alla sua venticinquesima edizione è una rassegna musicale internazionale che trasforma le chiese storiche di Brindisi in spazi ... brundisium.net
Domenica 14 dicembre nella chiesa di S. Rita da Cascia si conclude la Rassegna organistica d’autunno 2025 - L’Associazione Grande Organo di Santa Rita organizza la Rassegna organistica d’Autunno 2025, dedicata a uno strumento di grande valore storico e musicale, realizzato originariamente per la Basilica Ca ... live.comune.venezia.it
CONCERTO ANNULLATO Questa sera, ore 19:30, concerto all’Organo Rinascimentale nella nostra Chiesa Matrice. Per la VI Rassegna Organistica Grottagliese, sarà il turno della leggendaria organista Montserrat Torrent Serra. Maggiori informazioni sul - facebook.com facebook