Rassegna ' Grafica d’Autore – Opere Scelte' al Gamec
Il GAMeC CentroArteModerna di Pisa ospita la ventiseiesima edizione di ‘Grafica d’Autore – Opere Scelte’, una rassegna dedicata alla stampa artistica e alla grafica contemporanea. Curata da Massimiliano Sbrana, l’evento si terrà sabato 20 dicembre 2025 alle ore 17, offrendo un’occasione per esplorare le opere di artisti di rilievo nel panorama grafico.
Il GAMeC CentroArteModerna di Pisa si prepara ad accogliere, sabato 20 dicembre 2025 alle ore 17, la ventiseiesima edizione della rassegna ‘Grafica d’Autore – Opere Scelte’, curata da Massimiliano Sbrana. Un appuntamento che, anno dopo anno, si conferma come un punto di riferimento per chi. Pisatoday.it
«La rassegna con grafica fascista». La consigliera Pd Contigiani porta il caso in Consiglio - facebook.com facebook
La grafica del dopolavoro fascista di Depero usata per una rassegna allo Sferisterio, con patrocinio del Comune di Macerata. Ma ovviamente siamo noi quelli che “vedono fascismo ovunque”. #matrice x.com