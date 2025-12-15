Rassegna ' Grafica d’Autore – Opere Scelte' al Gamec

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il GAMeC CentroArteModerna di Pisa ospita la ventiseiesima edizione di ‘Grafica d’Autore – Opere Scelte’, una rassegna dedicata alla stampa artistica e alla grafica contemporanea. Curata da Massimiliano Sbrana, l’evento si terrà sabato 20 dicembre 2025 alle ore 17, offrendo un’occasione per esplorare le opere di artisti di rilievo nel panorama grafico.

Immagine generica

Il GAMeC CentroArteModerna di Pisa si prepara ad accogliere, sabato 20 dicembre 2025 alle ore 17, la ventiseiesima edizione della rassegnaGrafica d’AutoreOpere Scelte’, curata da Massimiliano Sbrana. Un appuntamento che, anno dopo anno, si conferma come un punto di riferimento per chi. Pisatoday.it