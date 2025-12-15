Giacomo Raspadori sembra deciso a cercare nuove opportunità, desideroso di trovare spazio in squadra. Dopo esperienze in Italia e all’estero, il suo nome torna alla ribalta come possibile obiettivo di diversi club di Serie A. La sua voglia di giocare e di mettersi in mostra potrebbe portarlo a lasciare anche l’Atlético Madrid, dove fatica a trovare continuità.

Raspadori vuole lasciare anche l'Atlético Madrid, fa troppa panchina proprio come a Napoli

L’ultima, ormai ricorrente negli ultimi mesi, parla di un possibile ritorno di Giacomo Raspadori in Serie A. Mancano 15 giorni all’apertura del mercato invernale dell’Atlético Madrid e si moltiplicano le voci. Scrive Mundo Deportivo: “L’avventura spagnola dell’attaccante italiano potrebbe avere un epilogo improvviso e inatteso, soprattutto a causa del poco spazio trovato finora dall’ex Napoli. Nelle ultime tre partite ha giocato appena 18 minuti, nel match contro l’Athletic Bilbao. Non è sceso in campo né contro il Psv né contro il Valencia. L’ultima volta da titolare risale a fine settembre, in Champions League contro l’Eintracht Francoforte. Ilnapolista.it

