Rasha e Omer fanno pace al GF | Mi sei mancato l'orgoglio l'ho lasciato a casa e scatta il bacio

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata del 15 dicembre del Grande Fratello, Rasha e Omer trovano nuovamente la serenità, facendo pace dopo un acceso litigio. Tra emozioni e ricordi, i due condividono un momento di riconciliazione, culminato in un bacio che suggella il loro riavvicinamento.

Immagine generica

Nella puntata del 15 dicembre del Grande Fratello, Rasha e Omer fanno pace dopo il brutto litigio della scorsa settimana. I due si rivedono e si baciano, promettendosi di capire fuori come andranno le cose. Fanpage.it

GRANDE FRATELLO SHOCK! “OMER E RASHA SI SONO…” FAN SCONVOLTI!

Video GRANDE FRATELLO SHOCK! “OMER E RASHA SI SONO…” FAN SCONVOLTI!

rasha omer fanno paceRasha e Omer fanno pace al GF: “Mi sei mancato, l’orgoglio l’ho lasciato a casa” e scatta il bacio - Nella puntata del 15 dicembre del Grande Fratello, Rasha e Omer fanno pace dopo il brutto litigio della scorsa settimana ... fanpage.it

rasha omer fanno paceLe nuove mosse social di Rasha Younes fanno sognare le Rashmer: aria di ritorno di fiamma? - Le nuove mosse social di Rasha Younes fanno sognare le Rashmer: aria di ritorno di fiamma? ilvicolodellenews.it