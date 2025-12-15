Rapinatori assaltano banca di via Epomeo

Due rapinatori travisati hanno assaltato la filiale del Monte dei Paschi di Siena di via Epomeo, approfittando dell’ora di pranzo. L’episodio, ancora in fase di ricostruzione, ha destato preoccupazione nella zona. Indagini in corso per identificare i responsabili e chiarire i dettagli dell’accaduto.

Hanno atteso ora di pranzo per entrare nella filiale del Monte dei Paschi di Siena di via Epomeo. Due i rapinatori, stando alla ricostruzione degli inquirenti, con il volto travisato. Ad essere armato uno solo di loro, che con la pistola ha minacciato i dipendenti per farsi consegnare i contanti.

