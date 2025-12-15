Stamattina, intorno alle 13:40, una rapina si è verificata presso l'agenzia del Monte dei Paschi di Siena in via Epomeo a Napoli. I rapinatori, con il volto coperto, hanno messo a segno il colpo all’interno della banca, suscitando preoccupazione tra i clienti e le forze dell’ordine.

© Anteprima24.it - Rapinatori a volto coperto, colpo in banca in via Epomeo a Napoli

Tempo di lettura: < 1 minuto Una rapina è stata messa a segno intorno alle 13,40 all’interno dell’agenzia bancaria del Monte dei Paschi di Siena, in via Epomeo a Napoli. Secondo quanto ricostruito dalla polizia in azione sono entrati due banditi con il volto coperto. Uno impugnava una pistola. Una volta dentro i malviventi si sono fatti consegnare il denaro che era in cassa. Il bottino deve essere ancora quantizzato. I rapinatori sono poi fuggiti. Sul posto è giunta la polizia che sta indagando. L'articolo proviene da Anteprima24. Anteprima24.it

