Rapina in banca a Napoli rubati 70mila euro | ladri entrati travestiti da anziani

A Napoli, un'abile banda di ladri ha messo a segno una rapina in una filiale del Monte dei Paschi di Siena a Soccavo, travestiti da anziani. L'episodio è avvenuto intorno alle 13:30, quando i criminali sono entrati in banca riuscendo a portare via 70.000 euro. L'episodio ha suscitato grande attenzione nella zona.

