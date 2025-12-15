I furti di rame continuano incessantemente nella nostra provincia, trasformandola in una vera e propria terra di conquista per i ladri di metallo. Con l'aumento di questi episodi, il problema si fa sempre più pressante, evidenziando le difficoltà di contrastare un fenomeno che mette a rischio infrastrutture e sicurezza pubblica.

© Lortica.it - Rame, rame ovunque… ma un è cioccolata

Continujano imperterriti i furti di rame nella n’ostra provincia, che ormai pare diventata la Klondike del metallo rosso. Un si ruba più l’oro, un si ruba più i quadri: qui si smonta tutto, dalle fabbriche morte ai morti veri. Ultime perle della collana: la Manifattura del Casentino, a Soci. Già chiusa dallo scorso ottobre, già mezza morta e sepolta, ci mancava solo i saccheggi notturni. E invece via, secondo giro di giostra: ladri entrano tranquilli tranquilli, si fanno ‘lpieno di cavi di rame e nel frattempo, già che c’erano, spaccano pure i macchinari, tanto per non lasciare nulla d’intero. Fabbrica al buio, senza difese e senza futuro: praticamente un invito scritto col pennarello “Prego, servitevi”. Lortica.it

Vittoria, tentato furto di cavi di rame in campo fotovoltaico #Vittoria #Furto #CaviDiRame - facebook.com facebook