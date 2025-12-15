Rally del Portogallo 1986 | il successo triste di Moutinho

Il Rally del Portogallo del 1986 è ricordato per un episodio segnato dal successo e dalla tragedia. Moutinho, celebre sportivo portoghese, affrontava la gara con determinazione quando la sua vettura è uscita di strada in modo improvviso durante una curva a destra, lasciando un'impronta indelebile in questa storica competizione.

La vettura, guidata da uno dei più famosi sportivi del Portogallo, è uscita di strada improvvisamente durante una curva a destra. E' passata fra due alberi, travolgendo un gruppo di spettatori: un ragazzo è morto sul colpo. Sono circa trenta i feriti. Pochi minuti prima di questo incidente, il finlandese Timo Salonen su Peugeot aveva