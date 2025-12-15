Rajwa di Giordania e il Principe Hussein hanno condiviso un dolce biglietto di auguri per il 2026, raffigurante una tenera foto di famiglia con la piccola Iman. Un gesto che evidenzia il loro affetto e unione, offrendo un’intima anteprima della loro vita privata e dei momenti speciali insieme.

© Dilei.it - Rajwa di Giordania, il biglietto di auguri per il 2026 è una sfida a quello di Rania

Rajwa di Giordania e il Principe Hussein hanno condiviso il loro biglietto di auguri per il 2026: una tenerissima foto di famiglia con la piccola Iman. La cartolina è una sfida a quella che Rania di Giordania ha pubblicato qualche giorno fa. Rajwa di Giordania, foto di famiglia per la cartolina di auguri. Come Kate Middleton e William, anche il Principe ereditario Hussein e sua moglie Rajwa di Giordania hanno voluto condividere i loro personali auguri per un felice 2026, pubblicando la loro cartolina d’auguri, indipendente da quella di Rania di Giordania e Re Abdullah. Rajwa e Hussein hanno scelto una foto che esprima un senso di serenità. Dilei.it

