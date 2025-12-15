Raid nella notte contro due treni Rock in sosta a Parma frantumati i vetri | cancellate tre corse regionali

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, atti vandalici hanno colpito due treni Rock di Trenitalia Tper in sosta a Parma, con vetri delle porte frantumati. L'episodio ha causato la cancellazione di tre corse regionali, suscitando preoccupazione e interrogativi sulla sicurezza nelle aree ferroviarie della città.

Immagine generica

Vetri delle porte frantumati e atti vandalici contro due treni Rock di Trenitalia Tper in sosta nello scalo ferroviario di Parma. È successo nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 dicembre. I treni avrebbero dovuto entrare in servizio come primi convogli del mattino. A causa del gesto, invece. Parmatoday.it

Killing the Volatile Boss at the carnage hall - Bloody ties | Dying light 2

Video Killing the Volatile Boss at the carnage hall - Bloody ties | Dying light 2

Almeno due vittime a Kiev dopo raid russo nella notte - Almeno due persone sono rimaste uccise nel raid effettuato dalle forze armate russe nella notte su Kiev. iltempo.it

raid notte contro dueUcraina-Russia, raid incrociati nella notte: nuovi attacchi su Kremenchuk e droni su Mosca - Notte di fuoco tra Russia e Ucraina: Mosca paralizzata, Kremenchuk in fiamme. adnkronos.com