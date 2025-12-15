Raid al palazzetto dello sport Ladri in cerca di soldi tanti danni Quarta volta così è insostenibile

Un nuovo raid al palazzetto dello sport di Fucecchio si aggiunge a una serie di furti che stanno creando grande preoccupazione. I ladri, alla ricerca di denaro, hanno causato ingenti danni, rendendo insostenibile la situazione per la struttura. La vittima ha già sporto denuncia ai carabinieri, evidenziando la gravità del ripetersi degli episodi.

Fucecchio (Firenze), 15 dicembre 2025 – “Ho provveduto a sporgere denuncia ai carabinieri. Questa è la quarta volta che succede al palazzetto, dallo scorso giugno. E mi risulta la scorsa notte (ieri nelle primissime ore, ndr ) qualcuno abbia forzato anche uno degli ingressi della palestra comunale della Montanelli. La situazione sta diventando sempre meno sostenibile”. E’ lo sfogo di Stefano Fagioli, presidente della Folgore Fucecchio a seguito di una nuova intrusione al palazzetto dello sport avvenuta nella notte tra venerdì e sabato. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, ignoti sarebbero entrati all’interno dell’impianto sportivo dopo essere riusciti ad aprire una porta antipanico. Lanazione.it

