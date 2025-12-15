Rai 3 compie 46 anni | i programmi di maggior successo

Rai 3 celebra i suoi 46 anni di attività, un percorso caratterizzato da un'offerta televisiva dedicata all’approfondimento, alle inchieste, alla cultura e al sociale. Fin dalla sua nascita, alle 18, il canale ha rappresentato un punto di riferimento per un pubblico interessato a contenuti di qualità e informativi, consolidando nel tempo il suo ruolo distintivo nel panorama televisivo italiano.

© Lettera43.it - Rai 3 compie 46 anni: i programmi di maggior successo Rai 3 compie 46 anni: il terzo canale della televisione di Stato, con una programmazione improntata da sempre all’approfondimento giornalistico, alle inchieste, alla cultura e al sociale, iniziò infatti le trasmissioni alle ore 18.30 del 15 dicembre 1979 dopo un anno di sperimentazioni. Fu tuttavia anni dopo, nel 1987, che avvenne una vera rivoluzione grazie alla direzione di Angelo Guglielmini le cui idee portarono alla nascita di una “tv del reale” con lunghe dirette e un linguaggio pensato proprio per il piccolo schermo. Tanti i programmi che hanno scritto la storia del canale, alcuni dei quali sono ancora in onda. Lettera43.it HANNO SBAGLIATO IL NOSTRO NOME IN TV! Rai 3 compie 46 anni: i programmi di maggior successo - Rai 3 compie 46 anni: il terzo canale della televisione di Stato, con una programmazione improntata da sempre all’approfondimento giornalistico, alle inchieste, alla cultura e al sociale, iniziò infat ... msn.com

La TgR compie 46 anni - Era il 15 dicembre 1979, primo Direttore Biagio Agnes: un punto di riferimento del Servizio Pubblico su tutto il territorio nazionale ... rainews.it

Il suo primo film da regista, Scarlet Diva, compie 25 anni e Fondazione Prada gli dedica una proiezione-evento. L'occasione per (ri)parlare di un'opera all'epoca incompresa. Forse perché troppo avanti per i suoi tempi x.com

Buon compleanno Darius Booker! Il figlioletto di Flea compie 3 anni oggi. Che carino - facebook.com facebook